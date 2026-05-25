KISS OF LIFEのナッティが、グラマラスなプロポーションを披露した。ナッティは最近、KISS OF LIFEの公式インスタグラムを更新。「夏だ〜〜」というコメントとともに写真を投稿した。【写真】ナッティの“豊満ボディ”公開された写真のナッティは、深めのUネックが印象的な迷彩柄のミニワンピースを着用。ボディラインにフィットしたタイトなシルエットが、彼女のメリハリのあるスタイルを一層引き立てている。さらに、健康的な色