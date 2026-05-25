日々の暮らしで大切なのが、ずばり家の「間取り」だ。マンションの場合、間取りは大きく分けて4つに分類できる。すなわち「田の字型」「角住戸型」「センターイン型」「ワイドスパン型」だ。では、この中で“理想的な間取り”とされるのは一体どれなのか。くわえて方角や風水の面で意識すべきことはあるのか――。【前編記事】『王道マンションの《間取り四天王》を完全図解、気になる「長所と短所」が素人でも一目でわかる…！』