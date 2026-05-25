GACKTが「月9」主演という異例の事態元タレントの中居正広氏と元女性アナウンサーのトラブルに端を発した一連の騒動により苦境に追い込まれてしまったフジテレビ。その余波により、看板枠の月9枠を始めとする各ドラマ枠の視聴率が低迷を続けている。「特に、月9枠は数字が取れないと悪目立ちしてしまうので、なかなかオファーを受けてもらえません。なので、7月の月9枠の主演にはまさかのGACKTさん（52歳）を起用。このままだと、