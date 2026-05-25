有村架純 有村架純がこのほど、都内で開催されたアニメの祭典『クランチロール・アニメアワード 2026』にプレゼンターとして出演した。授賞式前に行われたレンジカーペットレセプションでは、シースルーのエンジ色のドレス姿で登場。報道陣によるフォトコールに応じた。【動画】有村架純＆齋藤飛鳥＆西野七瀬によるオレンジカーペットの様子フィルム・オブ・ザ・イヤーは、「劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗