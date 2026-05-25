学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる略語クイズをご紹介します！「OFF-JT」はなんの略？「OFF-JT」はなんの略か知っていますか？ヒントは、「OJT」の対義語ともいえる言葉です。あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「Off The Job Training」を略した言葉でした！「OFF-JT」とは、「Off