受注大幅増でうるおう専門工事業者「サブコン」「ゼネコン」と呼ばれる建設業があります。鹿島建設（東プ：1812）、大成建設（東プ：1801）、大林組（東プ：1802）、清水建設（東プ：1803）などの大手企業のことで施主（発注者）から直接工事を請け負い、設計・施工・管理まで全体を統括します。安全・工程・品質の責任を負い、数百億円規模の大型工事もこなします。「ゼネコン」の仕事を支える企業が「サブコン」です。Subcontrac