西野七瀬 西野七瀬がこのほど、都内で開催されたアニメの祭典『クランチロール・アニメアワード 2026』にプレゼンターとして出演した。授賞式前に行われたレンジカーペットレセプションでは、美しい肩を肌見せしたオレンジ色のワンショルダーのドレス姿で登場し、報道陣によるフォトコールに応じた。【動画】有村架純＆齋藤飛鳥＆西野七瀬によるオレンジカーペットの様子最優秀オリジナルアニメ賞は、「LAZARUS ラ