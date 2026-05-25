ついに長い"戦い"に終わりが訪れた。『九十歳。何がめでたい』がベストセラーになった作家・佐藤愛子さんが穏やかに息を引き取った。大正から令和までを駆け抜け、100才を過ぎて著作を刊行。その源泉には情愛に満ちた怒り──「憤怒」があった。【貴重写真を見る】0歳から近影の写真まで 佐藤愛子さんの人生を思い出の写真と共に振り返る「本当にありがたいねえ」「卒寿？ナニがめでてえ！」時に怒りをあらわにしながら、老境