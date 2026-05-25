5月26日にセ・パ交流戦が幕を開ける。リーグをまたいだ18試合の戦いでは近年、パの球団が優勢となることが多いが、今季はとりわけセで球団史上初の連覇を目指す阪神にとって、シーズン最大の鬼門となることが懸念されている。【前後編の前編】【表】昨年は泥沼の7連敗も経験したが、今年はどうか？藤川阪神「鬼門の18試合」交流戦日程藤田平氏「今年も大いに不安やな」藤川球児監督率いる阪神は2025年、独走でリーグ制覇を果