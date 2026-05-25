巨額の助成金が東北大に交付されている「国際卓越研究大学に認定されたことで、東北大は大学ファンドの運用益から多額の助成金を受け入れています。にもかかわらず、大学院博士課程の学生に対する生活支援や研究費の削減が今年2月に突然発表され、4月から実施されました。これはだまし討ちではないでしょうか」（東北大関係者）東北大の博士後期課程（以下、博士課程）の大学院生から、「学内独自の支援制度が改悪された」との情報