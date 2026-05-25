俳優の仲野太賀が主演を務めるNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』（毎週日曜後8：00NHK総合ほか）の第20回「本物の平蜘蛛」が24日に放送され、お笑いコンビ・ラバーガールの大水洋介がサプライズ出演を果たした。事前告知なしでの登場となり、SNSでは驚きの声が広がった。【写真あり】サプライズ登場！ネットが驚いた新キャスト大河ドラマ第65作となる同作は、『おちょやん』などを手がけた八津弘幸氏によるオリジナル脚本。天下