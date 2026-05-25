パキスタン南西部クエッタで走行中の列車を狙った自爆テロがあり、24人が死亡、約70人が負傷した。武装組織が犯行声明を出し、当局がくわしい経緯を調べている。“自爆テロ”で24人死亡・約70人負傷パキスタン南西部で、走行中の列車を狙った自爆テロが発生し、24人が死亡、約70人が負傷した。ロイター通信などによると、24日、南西部バルチスタン州クエッタで、走行中の列車の近くで大規模な爆発があり、列車が脱線し炎上した。列