日本で消費されているウナギのほとんどは養殖ウナギですが、29日に「完全養殖」のウナギが、世界で初めて販売されます。「完全養殖」というのは、稚魚ではなく「卵」の状態から人工的にふ化させて成長させ、また卵を産んで成長するというサイクルが確立した養殖のことです。今回、それを可能にした現場を特別に取材しました。この日を迎えるまでには、長いウナギ研究の歴史、先人たちの積み重ねがありました。【真相報道バンキシャ