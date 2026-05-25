フィリピンの首都マニラで、最重要の都市鉄道「MRT-3号線」の運営・保守権をめぐり、国内外から74社もの企業が殺到する異例の事態が起きている。慢性的な大渋滞が社会問題化するマニラにおいて、まさに市民の「生命線」とも言える巨大利権だ。しかし、この狂騒の背景には、同国が直面するもう一つの深刻な現実がある。公的債務残高が20年ぶりの高水準に達し、これまでの「政府主導のインフラ大投資」が限界を迎えているのだ。国家