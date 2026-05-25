内閣府の「高齢社会白書」によると、男性が健康上の問題なく日常生活を送れる「健康寿命」は72.57年となっています。年金の受給開始を遅らせて増額を狙う「繰下げ受給」が話題となるなか、まさにこの“健康寿命の壁”に直面し、「65歳から普通にもらって正解だった」と振り返るマサオさん（仮名・73歳）。月6万円の年金増額を捨ててでも早めの受給を選び、その選択に安堵している理由とは。「月6万円の増額」より「今の時間」…65