生成AIを毎日使う「ヘビーユーザー」が増えている。業務や日常生活でインターネット検索の代わりにAIを使ったり、自身の悩みを相談したりする人は珍しくなくなっている。米オープンAIが2022年11月に「ChatGPT」を一般公開してから3年半が経過した。生成AIの性能は日進月歩で向上してきた。急成長を遂げた生成AIの活用フェーズは、これまでの「使ったことがある」段階から、「どれだけ、どのように使いこなすか」という時代へと移行