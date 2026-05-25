歌舞伎座六月大歌舞伎「子連れ狼」で主役を務める中村獅童さん（53）が5月26日、長男の中村陽喜（はるき）くん（8）、次男の中村夏幹（なつき）くん（5）をともなって、黒柳徹子さんの長寿トーク番組「徹子の部屋」（テレビ朝日系、午後1時放送）に出演します。【写真】黒スーツを着こなし、ちょこんと座る2人の息子獅童さんは1972年、東京都生まれ。祖父が名女形と謳われた三世中村時蔵さん、父が初代獅童さんの芸能一家で育ち、1