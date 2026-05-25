日本の基幹産業であり続けるための「新7つの課題」進捗は？日本自動車工業会（自工会）は2026年5月21日、定例会見に先立ち「新7つの課題」に関する事前説明会を実施しました。説明会では、総合政策委員長の松山洋司氏による全体方針の説明ののち、「マルチパスウェイの社会実装（水素）」「サプライチェーン全体での競争力向上（物流）」「人材基盤の強化（自動車カレンダー）」という3つの具体的な進捗について、各担当者から