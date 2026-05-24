配信界隈やゲーマーたちの間で、いま特に大きな注目を集めているタイトルの一つが5月15日に早期アクセス版がリリースされた『Subnautica 2』だ。配信プラットフォームでは、三人称やにじさんじ所属のVTuber・叶など、多くの人気配信者たちが本作品を取り上げている。 （関連：【画像あり】美しくも得体の知れない恐怖を感じる『Subnautica 2』の世界） 『Subnautica 2』は、未知の海洋惑星を舞台に