＜ブリヂストンレディス最終日◇24日◇袖ヶ浦カンツリークラブ 袖ヶ浦コース（千葉県）◇ 6732ヤード・パー72＞3打リードで迎えた17番パー3。1組前でプレーしていた吉田鈴がここでボギーを叩いて差が広がったが、同じ場所で入谷響にも最大のピンチが訪れた。5番アイアンで打ったティショットが、大きく右に曲がって木に直撃。林のなかからの2打目もグリーンには乗らず、そこから寄らず入らずのダブルボギーを叩いた。〈連続写真