＜ザ・CJカップ・バイロン・ネルソン最終日◇24日◇TPCクレイグランチ（テキサス州）◇7385ヤード・パー71＞米国男子ツアーは最終ラウンドが終了した。ウィンダム・クラーク（米国）が、1イーグル・9バーディの「60」と驚異のスコアを叩き出し、2位のキム・シウー（韓国）に3打差をつけるトータル30アンダーで今季初優勝。2024年「AT＆Tペブルビーチ・プロアマ」以来となる通算4勝目を挙げた。〈写真〉“ブレない軸”が武器平