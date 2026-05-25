Âç¶õ¤òÉñÂæ¤ËÆ¯¤¯CA¡Ê¥­¥ã¥Ó¥ó¥¢¥Æ¥ó¥À¥ó¥È¡Ë¤Ë¤Ê¤ëÌ´¤ò¶»¤Ë¡¢¤Ò¤¿¤à¤­¤ËÀ¸¤­¤Æ¤¤¤¿23ºÐ¤Î½÷À­¡£¤½¤ÎÌ¿¤Ï¡¢¸«¤ºÃÎ¤é¤º¤ÎÃË¤Ë¡¢ÍýÉÔ¿Ô¤ËÃ¥¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»ö·ï¤«¤é21Ç¯¡£Éã¿Æ¤ÎÊ¡ÅçÉÒ×¢¤µ¤ó(69)¤¬¡¢¶»¤ÎÆâ¤òÀÅ¤«¤Ë¸ì¤ê»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÖÌ¼¤Ï¸«¤ºÃÎ¤é¤º¤ÎÃË¤ËÌ¿¤ò¡Ä¡×¡Ö»þ´Ö¤Ï²¿¤â²ò·è¤·¤Ê¤¤¡×¡ÚÊ¡²¬»Ô¡¦¶¯Åð»¦¿Í»ö·ï¡ÛÀäË¾¤«¤é¸«¤¤½Ð¤·¤¿À¸¤­¤ëÆ»¤È¤Ï¡ÒÉã¿Æ¤¬¸ì¤ë¡ÖÌ´¡×①¡Ó ¤³¤Îµ­»ö¤Ï4²óÏ¢ºÜ¤Î1²óÌÜ¤Ç¤¹¡£2²ó