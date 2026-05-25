日本で消費されているウナギのほとんどは養殖ウナギですが、29日に「完全養殖」のウナギが、世界で初めて販売されます。しかし、この日を迎えるまでには、長いウナギ研究の歴史、先人たちの積み重ねがありました。【真相報道バンキシャ！】■「完全養殖」ウナギ、世界初の一般販売へウナギの養殖の歴史は古く1879年（＝明治12年）に始まったといわれています。そして、日本でウナギの完全養殖に向けた研究が始まったのは、1960年前