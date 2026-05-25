NHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』のトークイベント「トークライブ in 名古屋〜小一郎・半兵衛編〜」が開催され、主演の仲野太賀（木下小一郎長秀役）と菅田将暉（竹中半兵衛役）が登壇した。【画像】この記事に関連するそのほかの写真イベントは応募倍率40倍という大反響を記録。会場には約1000人のファンが集まり、撮影秘話や作品への思いが語られた。仲野は、「今日は1000人もの方々にご来場いただいたと伺いました。10代の頃