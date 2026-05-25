静岡競輪場のF2「用宗港しらすのマルナカ水産杯」が2日目を迎える。初日6Rガールズ。吉川美穂（33＝和歌山）が見事な逃げ切りを披露した。「あそこまで後ろになったら早めに仕掛けるしかない。最後も踏み直しができたし良かった。初日はいつもしんどいので2日目、最終日と良くなっていくと思う」さすがの立ち回り。きょう2日目も6Rに登場だ。