佐々木希、水野美紀、石黒賢が、ＳｉｘＴＯＮＥＳの松村北斗（３０）が主演を務める日本テレビ系ドラマ「告白−２５年目の秘密−」（７月スタート。土曜、後９・００）に出演することが２５日、分かった。今作は純愛と狂気のはざまを描くラブサスペンス。松村は一人の女性を２５年間想い続けてきた主人公・雪村爽太を務める。佐々木、水野、石黒は、ヒロイン・野瀬麻里子（岡崎紗絵）を取り巻く人物として、２５年前の事件と現