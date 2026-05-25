「ミスマガジン2024」で「審査員特別賞」を受賞した大西陽羽（おおにし・あきは／21）が、25日発売の『週刊プレイボーイ』23号（集英社）のグラビアに登場した。【写真】スレンダーボディを大胆に披露した大西陽羽大西は、ABEMA『今日、好きになりました。皐月編』（2022年）への出演で脚光を浴び、24年には、多数のアイドル・女優・歌手を輩出した名門ミスコン「ミスマガジン2024」で、応募総数2784人から「審査員特別賞」に