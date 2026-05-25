温泉につかったり、のんびり昼寝したりする姿がかわいい人気者のカピバラですが、“下から見たこと”ってありますか? 実は今、栃木県のなかがわ水遊園【公式】が投稿した、カピバラのミチルを真下から眺められるレア映像が、SNSで大きな話題になっているんです。なかがわ水遊園では魚以外も泳ぎます🏊. カピバラのミチルがトンネル水槽を泳いでいました!下からのミチルは肉球も前歯も見放題です👀 (@tnapofficialよ