三重県名張市にある「赤目滝水族館」公式がXに投稿した「オオサンショウウオの手」が、想像以上の可愛さとインパクトで大きな注目を集めています。オオサンショウウオの手ファンが多いことに気づいたので、手どうぞ。赤目滝水族館に来たら、手を何時間でも拝むことができますよ。 (@akame_aquariumより引用)ずっしり丸みのある大きな手。4本指なので前足でしょうか。こうしてアップで見ると、岩のようにも怪獣の手のようにも見え