完成した空間に「神!」と歓声が――。SixTONESのジェシーが、25日に放送される日本テレビ系バラエティ番組『有吉ゼミ』2時間SP(19:00〜)で、子ども部屋がない芸人・篠宮暁一家のため、築30年の賃貸2LDKを驚きの姿に変える。ジェシー(後列左)と篠宮暁一家○子どもたちの勉強スペース作りに挑戦今回ジェシーが向かったのは、リズムネタで話題を集めるピン芸人・篠宮暁の自宅。篠宮一家は現在、築30年の賃貸2LDKに4人で暮らしている。