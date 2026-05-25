俳優の小雪さん（49）が2026年5月17日、自身のインスタグラムを更新。私服ショットを披露した。「撮影終わり着替えてメイク落として...」小雪さんは、「撮影終わり着替えてメイク落として颯爽と出てきたところ」といい、上下黒のセットアップ姿で移動する様子を投稿した。「恒例の私服＋すっぴんです」と説明していた。インスタグラムに投稿された写真では、黒いVネックの半袖トップスと黒いパンツのセットアップを着用。ネックレ