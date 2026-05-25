ゴルフといえば「ルールが厳格で敷居が高い」というイメージを持つ方も多いでしょう。 しかし、休日の仲間内でのラウンドであれば、何よりも「楽しむこと」が最優先のハズ。 今回は、マンガ『ゴルフは気持ち』（いけうち誠一 著）の第5話「不思議のルール」の中から、難関コースでのイライラを笑顔に変える、目からウロコの「ローカルルール」をご紹介します。 難しいコースは「