ガラケーと4K映像ほどの見え方の違い 書籍「子どもの目が勝手によくなる 遊ぶだけ！超視力アップドリル」の著者、平賀広貴博士は裸眼視力4.5という驚異的な視覚の持ち主です。私たちが普段見ている世界と、博士が見ている世界には、一体どのような違いがあるのでしょうか。博士はその違いを「ガラケーのカメラと最新の4K映像の違い」と表現します。普通の視力の人にとって緑の塊にしか見えない遠くの木々も、博士の