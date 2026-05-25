ハンドファーストでシャットフェースがアマチュアに強い球が打てる理由 プロゴルファーはフケ球アマチュアは強い球が使い勝手がいい 強いインパクトを作るためにはハンドファーストが重要な要素ですが、ハンドファーストが作りにくい人は、アドレスの時点でハンドファーストにするほうがいいでしょう。 ハンドファーストにしてフェースをターゲットに合わせると、そ