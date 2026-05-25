トランプ米大統領イラン和平合意まもなく発表する「ほぼまとまった」 トランプ米大統領は24日、イランとの和平合意が「ほぼまとまった」と明かし、海峡封鎖解除に向けた合意をまもなく発表すると述べた。米国、イラン、その他の諸国との間で合意はおおむねまとまっており、最終調整の段階にある。 米政府高官は米国とイランはホルムズ海峡の再開に向けた合意に近づいていると明かした。ただ、最終的な承認を得るまで数日か