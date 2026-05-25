トランプ米大統領「イランとの合意を急がない」態度一変 トランプ米大統領は24日、イランとの和平合意をまもなく発表する。ほぼまとまったと述べたにもかかわらず、イランとの合意を急いでいないと態度を一変。イランが核能力を持つことを決して許さない。我々には時間がある、米代表団に交渉を急がないよう指示したと述べた。