イラン米国との合意に対し楽観的になれず、最終合意に至っていない イランは米国との合意に対して楽観的ではないと関係者の話としてタスニム通信が報じている。 現時点で最終合意には至っておらず、いくつかの条項には依然として課題が残っている。また、軍事顧問はイランはホルムズ海峡を管理する「法的権利」があると主張している。