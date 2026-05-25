ラガルドECB総裁6月にインフレ見通しを引き上げる可能性 ラガルドECB総裁は、6月におそらくインフレ見通しを引き上げるだろうと語った。 状況は変化した。状況が不透明すぎて現時点で金利について確約することはできない。6月会合までに入手する全てのデータを確認する。