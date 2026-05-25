ギリシャ中銀総裁6月に利上げせざるを得ないだろう ギリシャ中銀のストゥルナラス総裁は「対応の準備ができている」と利上げの可能性を示唆した。 米イラン戦争によりインフレ見通しが悪化している。利上げは代償が伴う、だから利上げをせずに済むことを願っている。しかし、戦争が長引くこの状況では利上げをしなければ問題が生じる。6月に利上げを実施せざるを得ないだろう。