◆米大リーグジャイアンツ―ホワイトソックス（２４日、米カリフォルニア州サンフランシスコ＝オラクルパーク）ホワイトソックスの村上宗隆内野手（２６）が２４日（日本時間２５日）、敵地のジャイアンツ戦に「２番・ＤＨ」でスタメン出場した。ジャイアンツ先発はベテラン左腕のレイ。村上は初回１死の第１打席は空振り三振。３回１死の第２打席は初球スライダーを打って遊飛に倒れた。２―４で迎えた５回先頭で第３打席