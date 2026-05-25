２０２４年まで日本ハムでプレーし、現在はブルージェイズでデータ分析やリポート作りなどの運営補佐を務めている加藤豪将氏（３１）が日本時間２５日、自身のＳＮＳで妻の第１子妊娠を公表した。インスタグラムで「Our family is growing！家族がひとり増えます。元気に会える日を楽しみにしています」と報告し、ブルージェイズの本拠・ロジャーズセンターの塁上にグラブに納まった「ＢＡＢＹ」「ＧＩＲＬ」と記されたボール