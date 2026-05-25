大規模火災に見舞われた大分県大分市佐賀関の復興住宅について、大分市は24日、再検討した結果、3階建ての集合住宅とする方針を決めたと住民に説明しました。 2025年11月に発生した佐賀関の大規模火災では196棟が焼け、市が復興住宅を建設することを決めています。 4月に開かれた住民との意見交換会で、市は2階建ての集合住宅とする案を示しましたが、住民からは戸建てを希望する声が相次ぎました。 これを受け、市は住民の