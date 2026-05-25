フットサル・Fリーグのバサジィ大分が、5月末のリーグ開幕を前にイベントを開き、ファンと交流しました。 このイベントはバサジィ大分が毎年、シーズン開幕を控えたこの時期に開いているものです。 24日は金井一哉監督と全ての選手が参加し、集まったファンを前に意気込みを語ったほか、じゃんけん大会などを行い交流を深めました。 会場には選手と一緒にボールを蹴って遊ぶコーナーも