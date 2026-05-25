梅雨や台風シーズンを前に大分県中津市で24日、市などが大雨の際の対応を確認する訓練が行われました。 この訓練は中津市や警察、消防などが毎年合同で開いているもので、2026年は9つの団体の合わせておよそ120人が参加しました。 訓練は梅雨前線の影響で大雨となり、各地で川の氾濫や崖崩れが発生したという想定で行われました。 このうち水難救助訓練では、川岸の木につかまって助けを求めているという男性を、消防