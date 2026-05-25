育児と家事で完璧を目指してきたのに、家では認めてもらえない。そんなもやもやが、職場の先輩との距離で少しずつ埋められていく…。何か大事なものを見落としていないか、不安な気持ちもよぎるのです。>>【まんが】理想の結婚生活と現実(ウーマンエキサイト編集部)