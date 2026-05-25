北海道・旭川市で妻を殺害した疑いの飼育員が、数カ月前からスマートフォンで「絞殺」などを検索していたことが判明した。警察は、計画的犯行の可能性もあるとみて捜査している。「絞殺」「焼却炉・時間」など検索妻を殺害した疑いで再逮捕された北海道の旭山動物園の飼育員の男が、数カ月前からスマートフォンで殺害行為に関する検索をしていたことが新たにわかった。殺人の疑いで24日に送検された旭山動物園の飼育員・鈴木達也（