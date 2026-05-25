◇F1第5戦カナダGP決勝（2026年5月24日モントリオールジル・ビルヌーブ・サーキット＝1周4.361キロ×68周）2番手からスタートしたメルセデスの19歳、アンドレアキミ・アントネッリ（イタリア）が1時間28分15秒758で第2戦中国GPから4連勝を飾った。フェラーリのルイス・ハミルトン（英国）が今季自己最高の2位。レッドブルのマックス・フェルスタッペン（オランダ）が3位で今季初の表彰台を確保した。スタートでは3番グリ