【イスタンブール共同】トルコやサウジアラビアなどイスラム諸国8カ国外相は24日、パレスチナ自治区ガザに支援物資を届けようとしてイスラエル軍に拘束された活動家らを嘲笑したイスラエル極右政党党首のベングビール国家治安相を非難する共同声明を出した。声明は「人の尊厳に対する恥ずべき侵害だ」と糾弾。「挑発的な言動は憎悪と過激主義を助長する」と指摘し、パレスチナ国家樹立によるイスラエルとの「2国家共存」の実現