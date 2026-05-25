スウェーデン発の家具専門店「IKEA（イケア）」では、2026年5月21日から8月30日までの期間限定で「マンゴー フェア」を開催中です。さわやかさと食感の楽しさを楽しめるスイーツが勢ぞろいイケアでは、毎年人気の「マンゴー フェア」を今年も開催。今年は、台湾スイーツのようなやさしい口どけの「トウファ風 マンゴー杏仁豆腐」、様々な素材を贅沢に重ねた「マンゴーパフェ」、マンゴーとともに夏の果物を代表するパイナップルを