セリエA 25/26の第38節 トリノとユベントスの試合が、5月25日04:45にスタディオ・オリンピコ・グランデ・トリノにて行われた。 トリノはドゥバン・サパタ（FW）、ジョバンニ・シメオネ（FW）、ラファエル・オブラドール（DF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するユベントスはドゥシャン・ブラホビッチ（FW）、ジェレミー・ボガ（MF）、チコ・コンセイソン（FW）らが先発に名を連ねた